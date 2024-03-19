كواليس فشل إنتقال رضا الويشي للزمالك

ياسر رشاد - القاهرة - كشف رضا الويشي، نجم النادي الأهلي ومنتخب مصر السابق كواليس تعثر صفقة انتقاله إلى الزمالك قبل عدة مواسم.

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وقال رضا الويشي في تصريحات عبر برنامج الريمونتادا على قناة المحور: "بعدما غادرت الأهلي، انتقلت إلى المقاولون العرب، الذي خضت معه أفضل فترات مسيرتي".

وأضاف: "بعد أول موسم لي في المقاولون العرب سجلت 12 هدفًا، وهداف الدوري حينها كان محمود عبد الرازق شيكابالا، نجم الزمالك قد سجل 13 هدفًا".

وتابع: "الزمالك تقدم بعرض لضمي، وعقدت جلسة مع أحمد رفعت، نجم الزمالك السابق، ولكن مسئولي المقاولون العرب تمسكوا باستمراري في صفوف الفريق".

وأتم رضا الويشي تصريحاته قائلًا: "تعلمت من عماد متعب الكثير، أنا أحبه كثيرًا، هو يركز في الملعب فقط، ولا يتحدث كثيرًا، ويتحرك في منطقة الجزاء بشكل غير عادي، وهو يحب الخير للجميع".