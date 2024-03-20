لميس الحسين تتأهل إلى نهائي التنس بدورة الألعاب الأفريقية

ياسر رشاد - القاهرة - تأهلت لميس الحسين إلى نهائي منافسات فردي سيدات التنس بدورة الألعاب الأفريقية المقامة في غانا خلال الفترة من 8 وحتى 24 مارس الحالي.

وتمكنت لميس الحسيني من حسم مباراة نصف النهائي أمام ساندرا سمير، حيث حسمت المباراة بنتيجة مجموعتين دون رد.

وفي نصف النهائي الثاني خسرت نجمة المنتخب المصري ميار شريف أمام لاعبة منتخب كينيا، بعد مباراة ماراثونية، بين اللاعبتين.

وحسمت ميار شريف المجموعة الأولى بنتيجة 7-5، وخسرت المجموعة الثانية بنتيجة 5-7، وخسرت ميار المجموعة الثالثة بنتيجة 7-6.

ويترأس بعثة منتخب مصر للتنس أحمد عبده عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري للتنس، ويقود منتخب مصر للتنس للسيدات علا أبو ذكري، فيما يخوض منتخب مصر للرجال محمد صفوت.

ويضم منتخب مصر للتنس للرجال كلًا من محمد صفوت ، أكرم السلالي، فارس زكريا ، مايكل صبحي .

فيما يضم فريق السيدات كلا من ميار شريف ، ساندرا سمير، لميس الحسين ، ميرنا رفعت.