بنزيما يستنجد بـ أولمبياد باريس بعد موسمه الكارثي في الدوري السعودي

ياسر رشاد - القاهرة - يمر الفرنسي كريم بنزيما، مهاجم اتحاد جدة السعودي، في الوقت العميد، بموسم سيء بعد تراجع واضح في أدائه الفني وأداء فريقه بشكل عام.

وخسر بنزيما جميع الألقاب الممكنة مع اتحاد جدة هذا الموسم حتى الآن، بدءًا من بطولة الأندية العربية في صيف 2023، والخروج من دوري أبطال آسيا على يد الهلال، وفقدان الأمل في تحقيق دوري روشن، ولا يتبقى له سوى المشاركة في السوبر المحلي وكأس الملك.

ويبدو أن لدى بنزيما هدف كبير، وهو فرصة ذهبية لإنقاذ الموسم الحالي من الفشل، وهي المشاركة مع فرنسا في منافسات أولمبياد 2024.

بنزيما

هل يشارك بنزيما في أولمبياد باريس 2024؟

وفي تصريح لصحيفة "ليكيب" الفرنسية، أجاب كريم بنزيما على سؤال حول موقفه من المشاركة في أولمبياد باريس القادمة.

وقال في هذا الصدد " لما لا؟ بالتأكيد أود المشاركة مع المنتخب الفرنسي في الأولمبياد، سيكون حدثًا رائعًا بالتأكيد".

يُذكر أن بنزيما لن يشارك مع فرنسا في بطولة يورو 2024، بسبب اعتزاله اللعب دوليا بعد خلاف كبير حدث بينه وبين مدرب المنتخب ديدييه ديشامب.