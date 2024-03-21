التعادل يحسم الشوط الأول من مباراة قطر والكويت

ياسر رشاد - القاهرة - حسم التعادل السلبي نتيجة الشوط الأول من مباراة قطر والكويت الجارية الآن على ملعب استاد جاسم بن حمد بنادي السد، ضمن منافسات الدور الثاني من التصفيات الآسيوية المؤهلة إلى كأس العالم 2026.

تبادل المنتخبان السيطرة على الكرة خلال مجريات الشوط الأول وأهدرا العديد من الفرص على كلا المرميين، إلا أن التعادل السلبي كان حاسمًا لنتيجة نصف اللقاء الأول الذي لم تهتز فيه الشباك.

بدأ منتخب قطر المباراة بالتشكيل الأتي :

حارس المرمى: برشم

الدفاع: مهدي المعجبة ، محمد وعد ، طارق سلمان.

الوسط: أحمد فتحي ، جاسم جبر ، أكرم عفيف.

الهجوم: يوسف عبد الرازق ، لوكاس مينديز ، المعز علي ، عبدالله المعرفي.