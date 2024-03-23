"بعد إمام عاشور".. تعرف على إصابات الأهلي قبل مواجهة سيمبا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد القرش:

يلاقي نادي الأهلي نظيره سيمبا التنزاني يوم الجمعة الموافق 29 مارس 2024، ضمن مباريات ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا.

وتعرض لاعب خط وسط النادي الأهلي، إمام عاشور، للإصابة الكتف في الدقيقة 27 من الشوط الأول لمباراة منتخب مصر ونيوزيلندا.

وخلال الفترة الماضية عانى المارد الأحمر من كثرة الإصابات، حيث لديه 8 إصابات حتى الآن.

وتلك الإصابة انضم إمام عاشور إلى مصابي الأهلي، محمد الشناوي وياسر إبراهيم وكريستو، بالإضافة إلى أليو ديانج ووسام أبو علي وحسين الشحات وأحمد نبيل كوكا.

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