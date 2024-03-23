"الأولى تحت قيادة العميد".. مروان عطية رجل مباراة مصر ونيوزيلندا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - يوسف محمد

حصل نجم منتخب مصر الأول مروان عطية، على جائزة رجل مباراة المنتخب أمام نيوزيلندا، والذي جمعت بينهما اليوم، على ستاد "العاصمة الإدارية"، في إطار مباراة الدور نصف النهائي من البطولة.

وشارك مروان عطية بشكل أساسي في مباراة نيوزيلندا، والتي تعد الأولى للمنتخب المصري تحت قيادة حسام حسن.

وحقق المنتخب المصري الفوز على حساب نظيره النيوزيلندي، بنتيجة هدف دون مقابل، عن طريق اللاعب مصطفى محمد في الدقيقة 29 من زمن الشوط الأول.

وبذلك نجح منتخب مصر في الصعود إلى المباراة النهائية بالبطولة، وفي انتظار الفائز من مباراة نصف النهائي الآخر والتي تجمع بين كرواتيا وتونس، والتي من المقرر إقامتها يوم 26 مارس الجاري.