مصدر بالأهلي يكشف نتيجة الفحص المبدئي لإصابة إمام عاشور

محمد اسماعيل - القاهرة - كشف مصدر بالأهلي نتيجة الفحص المبدئي الذي خضع له إمام عاشور والذي أثبت أن منطقة الترقوة سليمة.

وقال المصدر في تصريحات خاصة لمصراوي، إن الترقوة سليمة ولكن سوف يجري حاليا أشعة جديدة.

وأضاف:"الترقوه سليمه ولكن الإصابة قوية في الكتف وننتظر الاشعه لتحديد حجمها".

وشارك إمام عاشور في مباراة منتخب مصر ونيوزيلندا التي أقيمت مساء اليوم في إطار منافسات بطولة كأس عاصمة مصر الودية.

وتعرض إمام عاشور، لاعب الاهلي، للإصابة في الكتف أثناء اشتراكه في كرة مع لاعب منتخب نيوزيلندا داخل منطقة الجزاء في الدقيقة 24 من أحداث المباراة.

ويلتقي منتخب مصر في نهائي كأس عاصمة مصر الودية، الفائز من مواجهة كرواتيا وتونس، وذلك بعد الفوز على نيوزيلندا بهدف دون رد أحرزه مصطفى محمد من ركلة جزاء.