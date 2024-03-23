شكرا لقرائتكم خبر عن موعد مباراة الأهلى وسيمبا التنزانى فى دوري الأبطال والقناة الناقلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يستأنف فريق الاهلى اليوم، السبت، تدريباته باستاد مختار التتش بعد انتهاء الراحة السلبية بعد قرار السويسري مارسيل كولر المدير الفني بخوض التدريبات لمدة ثلاثة أيام عقب مباراة البنك الأهلي الأخيرة في الدوري التي خسرها الأهلي 3-4، ثم حصل الفريق على راحة 7 أيام بدأت من السبت الماضى خلال فترة التوقف الدولي التي يخوض خلالها منتخب مصر معسكراً داخلياً يخوض خلاله دورة ودية بالقاهرة بمشاركة منتخبات كرواتيا وتونس ونيوزيلندا.

واستقر الجهاز الفني للأهلي، بقيادة مارسيل كولر، على السفر يوم 27 مارس الجاري إلى تنزانيا لمواجهة سيمبا يوم 29 الشهر ذاته في ذهاب دور الثمانية لبطولة دوري أبطال أفريقيا.

وتقام مباراة الذهاب في الثامنة من مساء يوم 29 مارس بتوقيت القاهرة، فيما تقام مباراة العودة بالقاهرة يوم 5 أبريل المقبل فى العاشرة مساءً باستاد القاهرة.



واختارت لجنة الحكام بالاتحاد الأفريقي لكرة القدم الجنوب أفريقي توم أبو نجيل لإدارة مباراة الذهاب بربع نهائى دوري أبطال افريقيا بين الأهلي وسيمبا التنزانى، وعلى تقنية الفيديو سيتواجد الحكم الموريتاني دحان بيدا ويعاونه من مورشيوس أحمد امتياز.



وأوقعت قرعة دور الثمانية الأفريقي في مواجهة مع سيمبا التنزاني على أن يلعب الفائز منهما مع الفائز من مازيمبي الكونغولي وبترو أتلتيكيو الأنجولي في نصف نهائي البطولة القارية التي يحمل الأهلى لقبها.



موعد مباراة الأهلى أمام سيمبا التنزانى بدوري الأبطال الأفريقى

يستعد الأهلى لمواجهة سيمبا التنزانى في ذهاب ربع نهائي دوري الأبطال فى الثامنة مساء (بتوقيت القاهرة) الجمعة 29 مارس على ملعب بنجامين مكابا الوطني في العاصمة التنزانية دار السلام.

مواجهات الأهلى وسيمبا التنزانى



التقى الأهلى وسيمبا التنزانى فى 8 مواجهات سابقة، فاز المارد الأحمر بـ3 لقاءات، وفاز سيمبا فى ثلاثة أخرى، وتعادل الفريقين مرة بنتيجة 2/2 ومرة بنتيجة 1/1 وسجل المارد الأحمر 12 هدفا وتلقت شباكه 7 أهداف.

ويعد تاريخ مواجهات الأهلي وسيمبا متكافئًا بين الفريقين، حيث استهل مباراتهما المباشرة في كأس الكؤوس الأفريقية 1985.

خسر الأهلي على يد سيمبا ذهابًا (2-1) في تنزانيا، فيما تفوق إيابًا بهدفين نظيفين في القاهرة.

وشهدت نهاية تلك البطولة تتويج الأهلي بلقب كأس الكؤوس الأفريقية.

وعاد الأهلي لمواجهة سيمبا في دوري أبطال أفريقيا 2018-2019 بعد غياب عدة سنوات.

وتفوق الأهلي بخمسة أهداف نظيفة على أرضه في ذهاب دور المجموعات، ثم خسر بنتيجة 1-0 إيابًا.

وتبادل الأهلي وسيمبا الفوز بهدف نظيف في مباراتين جمعتا بينهما ضمن دور المجموعات في دوري أبطال أفريقيا موسم 2020-2021، ثم التقى الفريقان بدوري السوبر الأفريقى وانتهت مباراة الذهاب بالتعادل بهدفين لكل فريق وانتهت مباراة الإياب بالتعادل بهدف لكل فريق.

مواجهات الاهلى مع الأندية التنزانية

وإجمالا شارك الأهلي فى 22 مباراة ضد الأندية التنزانية فاز في 12 وتعادل فى 6 وخسر 4، وسجل لاعبوه 40 هدفا واستقبل 11 هدف.

حقق الأهلى الفوز على سيمبا بخماسية مقابل هدف ليكون الفوز الأكبر فى تاريخ مواجهات الفريقين.

مشوار الأهلى في دوري أبطال أفريقيا

افتتح الأهلى مشواره بالنسخة الحالية لدورى أبطال أفريقيا بتخطى عقبة سانت جورج الإثيوبى ذهاباً بثلاثية دون رد وإياباً برباعية دون رد، ثم حقق المارد الأحمر انتصاراً بثلاثية دون رد على ميدياما الغانى فى أول جولة من دور المجموعات باستاد السلام، ثم واجه يانج أفريكانز التنزانى فى ملعبه وتعادل بهدف لكل فريق ثم تعادل مع شباب بلوزداد الجزائرى سلبياً فى القاهرة ثم واجه شباب بلوزداد بالجزائر وتعادل سلبياً ثم واجه ميدياما الغانى وفاز عليه بهدف دون رد ثم فاز على يانج افريكانز التنزانى بهدف دون رد ليحتل صدارة مجموعته.

الأهلى أكثر الأندية تحقيقا للبطولة

ويأمل الأهلى صاحب لقب آخر نسخة من بطولة دورى أبطال أفريقيا على حساب الوداد المغربي، تحقيق اللقب الثانى عشر فى النسخة الحالية، ويتصدر النادي الأهلي قائمة أكثر الفرق تتويجاً ببطولة دوري أبطال أفريقيا برصيد 11 لقبا، بينما يأتي الزمالك فى المركز الثاني برصيد 5 ألقاب بالتساوي مع مازيمبي الكونغولي.

القناة الناقلة لمباريات الأهلي في دوري أبطال أفريقيا 2024

يمكن مشاهدة جميع مباريات الأهلي فى مجموعات دوري أبطال أفريقيا 2024 من خلال قنوات "بي إن سبورتس" الناقل الحصري للمسابقة في منطقة الشرق الأوسط وشمال القارة السمراء