عدلي : لن ألعب للجزائر حتى لو لم يتم اختياري لمنتخب فرنسا

ياسر رشاد - القاهرة - كشف لاعب وسط الميلان ياسين عدلي عن اسباب قراره بأختيار اللعب لمنتخب فرنسا وعدم اللعب لمنتخب الجزائر موطنه الأصلي رغم الضغوط التي مارسها الأتحاد الجزائري لكرة القدم عليه مؤخرا لتمثيل الخضر .

وكان ياسين عدلي قد أعلن عبر منصة اكس يوم 6 مارس الجاري قراره بتمثيل منتخب فرنسا وعدم اللعب بقميص منتخب الجزائر مؤكدا ان تفسير القرار سيأتي في وقت لاحق ويبدو ان هذا الوقت قد حان خلال مقابلة اليوم مع صحيفة لاجازيتا ديللو سبورتو الإيطالية حيث اكد ياسين عدلي انه اختار اللعب بأسم منتخب فرنسا لرغبته في اللعب على اعلى مستوى وبالطبع سيكون هذا مع المنتخب الفرنسي وليس المنتخب الجزائري .

واضاف عدلي : قلت من قبل ان هدفي هو اللعب على اعلى مستوى وليس معنى هذا تواضع مستوى المنتخب الجزائري لكن بالنسبة لي التحدي كلاعب هو ارتداء فانلة منتخب فرنسا .

وقال ياسين عدلي في حواره : اردت ان اكون أمينا وشفافا في نفس الوقت وسواء حققت هدفي او لم احقق هدفي ارتداء فانلة منتخب فرنسا فهذا لن يغير من الامر في شىء . اساند منتخب الجزائر في كل وقت لكن حتى في حالة عدم أستدعائي في اي وقت لمنتخب فرنسا فلن ألعب لمنتخب الجزائر وهذا قرار نهائي .