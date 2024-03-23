أيمن يونس: مصطفى محمد نضج كرويًا ومرموش لاعب مميز

ياسر رشاد - القاهرة - أثنى أيمن يونس، نجم الزمالك السابق، بثنائي منتخب مصر مصطفى محمد وعمر مرموش، مشددا على أنهما لاعبان مميزان للغاية واكتسبا المزيد من الخبرة خلال الفترة الأخيرة.

أضاف يونس في تصريحات لبرنامج "زملكاوي" مع الإعلامي محمد أبو العلا، المُذاع على قناة الزمالك: "مصطفى محمد نضج كرويا بشكل كبير وسيفيد منتخب مصر مع حسام حسن خلال المرحلة المقبلة، ومن وجهة نظري المنتخب يحتاج إلى جهود أحمد سيد "زيزو" لأنه يمتلك إمكانيات فنية عالية".

وواصل: "أداء المنتخب أمس أمام نيوزلندا والنتيجة مقبولة إلى حد ما لأنها أول مباراة لحسام حسن، وأتمنى له التوفيق مع مصر".