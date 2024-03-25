حسام حسن يوضح مميزات وسلبيات منتخب كرواتيا قبل مواجهة مصر

ياسر رشاد - القاهرة - أوضح حسام حسن، المدير الفني للمنتخب المصري الأول لكرة القدم، المميزات التي يمتلكها منتخب كرواتيا، وذلك قبل مواجهة الفراعنة في نهائي بطولة العاصمة الإدارية الودية.

وأكد العميد أن المنتخب المصري سيواجه منتخبًا قويًا مُدججًا بالنجوم وليس مودريتش فقط، مشيرًا إلى أنه يتعامل مع منتخب كرواتيا ككل.

وأكد المدير الفني للمنتخب المصري أن المنتخب الكرواتي يمتلك سلببيات وثغرات سنعمل عليها.

وتابع: "بالطبع، لقد درست المنتخب الكرواتي جيدًا، فهم مميزون بالانسجام ويملكون حلولًا في وسط الملعب".

وأضاف: "كرواتيا لديها مستوى عالي من اللاعبين، والمستوى الهجومي يسير بشكل جيد لديهم، يمتلكون ثلاثة لاعبين أرقام 4 و5 و6 مميزين جدًا في الكرات الثابتة".

وأكمل: "لقد واجهنا منتخبًا يمتلك قوة بدنية كبيرة جدًا، مباراة نيوزيلندا مهمة وإعداد قوي لمباراتي بوركينا فاسو وغينيا بيساو وسأطبق فكري على منتخب كرواتيا".