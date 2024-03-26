المقاولون يهزم فنربخشة التركي في بطولة زد الدولية

ياسر رشاد - القاهرة - أنتصر فريق المقاولون العرب لمواليد 2007 على فنربخشة التركي في المواجهة الأولى له بثنائية نظيفة ، أحرزها أحمد خالد و يوسف صابر، وبهذا الفوز المستحق يتصدر المقاولون العرب مجموعته في بطولة زد الدولية الودية للناشئين تحت 17 عامًا 2024.

وحضر الكابتن يسري عبدالغني رئيس قطاع الناشئين المباراة ورافقه الكابتن محمد عبد العزيز زيزو المشرف الفني لفرق الناشئين من أجل دعمهم وقدم التهنئة للاعبين وشكرهم علي الجهد المبذول وتمني لهم التوفيق والحصول على البطولة.

يقود الفريق المدير الفني الكابتن أحمد سعيد ويعاونه المدرب الكابتن رامي سعيد و مدرب حراس المرمى الكابتن سيد جاد و مخطط أحمال التدريب الكابتن محمد صبري وإداري الفريق الكابتن علاء سعد و أخصائي إصابات الملاعب دكتور فهمي عبد الحميد.