لحظة بلحظة.. مصر 1-0 كرواتيا.. هدف ربيعة

محمد اسماعيل - القاهرة - متابعي موقع الخليج 365، نقدم لكم تغطية شاملة لمباراة منتخب مصر ضد كرواتيا في نهائي كأس عاصمة مصر.

ويلاقي المنتخب الوطني نظيره الكرواتي، اليوم الثلاثاء، في المباراة النهائية لبطولة كأس عاصمة مصر، في تمام الساعة العاشرة ليلا بتوقيت مصر.

ويدخل الفراعنة مباراة كرواتيا بالتشكيل التالي:

حراسة المرمى: محمد أبو جبل.

خط الدفاع: محمد هاني - عبد المنعم - رامي ربيعة - محمد حمدي.

خط الوسط: مروان عطية - أكرم توفيق - أفشة.

خط الهجوم: عمر مرموش - مصطفى محمد - محمود تريزيجيه.

بداية المباراة

رامي ربيعة يسجل هدف التقدم للفراعنة في الدقيقة 6، بعد تأكيد تقنية الفيديو على صحة الهدف

محمد أبو جبل يتصدى لهدف محقق في الدقيقة 16

القائم الأيمن لكرواتيا يمنع هدف لمصطفى محمد في الدقيقة 17

نيكولا فلاسيتش يسجل هدف التعادل لمنتخب كرواتيا في الدقيقة 21