"8 تغييرات".. تشكيل كرواتيا الرسمي لمواجهة مصر في نهائي كأس العاصمة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - يوسف محمد

أعلن زالاتكو داليتش المدير الفني للمنتخب الكرواتي، عن تشكيل منتخبه الرسمي لملاقاة منتخب مصر، في إطار نهائي كأس عاصمة مصر.

ومن المقرر انطلاق صافرة بداية المباراة، في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة، على ستاد "العاصمة الإدارية".

وشهد تشكيل المنتخب الكرواتي لهذه المباراة، 8 تغييرات عن تشكيل اللقاء الماضي أمام منتخب تونس، في نصف النهائي.

ويدخل المنتخب الكرواتي اللقاء بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: نيديجكو لابروفيتش.

الدفاع: جوسيب ستانيشيتش، مارين بونجراتشيتش، يوشكو جفارديول، دوماجوف فيدا.

الوسط: لوفرو ماير، لوكا مودريتش، مارسيلو بروزوفيتش.

الهجوم: برونو بيتكوفيتش، نيكولا فلاسيتش، ماركو بياتسا.

وكان المنتخب الكرواتي تمكن من الصعود إلى المباراة النهائية، بعدما تخطى منتخب تونس في مباراة الدور نصف النهائي بركلات الترجيح، فيما تغلب منتخب مصر على نظيره منتخب نيوزيلندا بهدف دون مقابل.