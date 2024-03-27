الصيد يهزم سموحة فى بطولة الجمهورية لكرة الطائرة

ياسر رشاد - القاهرة - حقق فريق 19سنة شباب للكرة الطائرة بصيد الدقى الفوز على نظيره فريق سموحة بنتيجة 2/3 فى المباراة التى اقيمت بصالة جامعة القاهرة ضمن منافسات بطولة الجمهورية.

ضمت قائمة الفريق اللاعبين محمد اشرف ، حازم كمال، حمزه صالح، مازن ماجد، محمد عصام، فضل عمرو، محمد عماد، احمد حسام الدين، محمود ايمن، احمد المصري، يوسف شاهين،عمر كريم ، ادهم عصام.

الجهاز الفني والاداري : محمود غزال رئيس جهاز الكرة الطائرة، جاسر نشأت مدير قطاع الناشئين ، شادي مصطفي مدير فني الفريق،محلل تقني يوسف خالد عطاالله، مدرب احمال وائل حسين، د/ محمد المحلاوي طبيب الفريق، شعبان عبد الصبور المدير الاداري،هاني عارف اداري القطاع، خدمات معاونه مسعد جمعه.