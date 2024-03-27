بيراميدز يعلن تجديد عقد كريم حافظ رسمياً

ياسر رشاد - القاهرة - استمرارا لسياسة إدارة نادي بيراميدز في الحفاظ على العناصر والركائز الأساسية لفريق الكرة الأول، أعلن النادي عن تجديد تعاقده بشكل رسمي مع كريم حافظ الظهير الأيسر.

جاء قرار إدارة بيراميدز بتجديد تعاقد كريم حافظ في إطار سلسلة من تجديد العقود لبعض العناصر والقوام الأساسي، وسبقها الإعلان عن تجديد المدافع الدولي أسامة جلال ومحمد حمدي الظهير الأيسر، والجناح إسلام عيسى.

من جانبه عبر كريم حافظ عن سعادته بالاستمرار مع الفريق مؤكدا أن في صفوف نادي بيراميدز أمر رائع وتجربة مميزة وانضمامه إليه كان خطوة مهمة في مشواره.

أضاف أن تعاقده لم يأخذ جهدا أو وقتا للتفكير، لأن كل عوامل النجاح متوفرة في النادي، وطموح بيراميدز بلا حدود والنادي ولد عملاقا واستطاع أن يؤسس لنفسه مكانة كبيرة على المستوى المحلي والقاري.

شدد على أن الجميه في بيراميدز عائلة واحدة واللاعبون يد واحدة وتعاهدوا على بذل أقصى جهد للفوز دائما وتحقيق أهداف النادي، وأمامهم مشوار صعب في الدوري بعد التوقف الدولي والأمر يحتاج إلى بذل المزيد من الجهد للفوز بكل المباريات والاستمرار في المنافسة من أجل تحقيق اللقب.