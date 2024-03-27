شكرا لقرائتكم خبر عن كولر يستقر على إراحة السداسى الدولى من مران الأهلى الأول بتنزانيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استقر مارسيل كولر المدير الفني للأهلي، على إراحة السداسي محمد عبد المنعم ورامي ربيعة ومحمد هاني وأكرم توفيق ومروان عطية ومحمد مجدي أفشة من المشاركة في المران الأول لفريقهم في تنزانيا مساء اليوم الأربعاء استعدادا لمواجهة سيمبا مساء الجمعة في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا.

ومن المقرر أن يكتفي السداسي الدولي بخوض تدريبات استشفائية بعد مشاركتهم في مباراة منتخب مصر بالأمس أمام كرواتيا وسفرهم بعد المباراة مباشرة بدون الحصول على راحة سلبية.

وشهدت قائمة الأهلي المسافرة إلى تنزانيا تواجد كلا من، مصطفى شوبير وحمزة علاء ومصطفى مخلوف ومحمد هاني وأكرم توفيق وخالد عبدالفتاح ومحمد عبدالمنعم ورامي ربيعة ومحمود متولي وكريم الدبيس وعلي معلول وكريم فؤاد وحسين الشحات وطاهر محمد طاهر وبيرسي تاو ورضا سليم وعمرو السولية وأحمد نبيل كوكا ومروان عطية ومحمد مجدي أفشة وأنتوني موديست ومحمود كهربا.

بينما شهدت القائمة غياب كلا من، محمد الشناوي واليو ديانج وياسر ابراهيم وإمام عاشور ووسام أبو علي وكريم نيدفيد ومحمود الزنفلي وعمر كمال عبد الواحد.