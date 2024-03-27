شكرا لقرائتكم خبر عن جاهزية رباعى الإسماعيلى لتدعيم الدراويش أمام سموحة فى دورى nile والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تلقى إيهاب جلال المدير الفني لفريق الإسماعيلى، خبرا سعيدا بجاهزية رباعى الدروايش للدخول في قائمة الفريق استعدادا لمواجهة سموحة، المقرر لها 31 مارس الجارى، على استاد الإسماعيلية، فى إطار منافسات الجولة السابعة عشر من دورى nile لكرة القدم.

وتعافى محمد فوزى ومحمد مخلوف وعبد الرحمن الدح من الإصابة التي لحقت بهم وأبعدتهم عن مباريات الإسماعيلى في الفترة الأخيرة، بينما أصبح أحمد الشيخ جاهزا بدانيا وفنيا للعودة للمباريات بعد انتهاء برنامجه التأهيلى.

ويبدأ فريق الإسماعيلى بقيادة إيهاب جلال أمس الأربعاء، الاستعداد لمواجهة فريق سموحة المقرر لها 31 مارس الجارى على استاد الإسماعيلية، فى إطار منافسات الجولة السابعة عشر من دورى nile لكرة القدم.

ومنح إيهاب جلال لاعبى الإسماعيلى إجازة الثلاثاء، من التدريبات بعد العودة من ليبيا بعد خوض مباراة ودية أمام أهلى بنى غازى، في المباراة التي انتهت لصالح الفريق الليبي بهدفين نظيفين، في إطار احتفال النادى بمئويته.

يحتل فريق الإسماعيلى المركز الخامس عشر في ترتيب دورى nile برصيد 14 نقطة، من 15 مباراة خاضها حتى الآن، حيث الفوز في 3 لقاءات وتعادل في 5 مواجهات وخسر 7 مباريات، سجل لاعبوه 13 هدفا واستقبل 17 هدفا.