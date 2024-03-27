شكرا لقرائتكم خبر عن كابتن كارتون.. سيد الغديرى لاعب الزمالك : شخصية ماجد تفعل كل شىء فى الملعب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - الشخصيات الكرتونية ليست دائما للسخرية أو وهمية من خيال المؤلف، لكن تقدم رسائل لكل من يشاهدها سواء أطفال أو كبار، وهو ما يظهر من تأثيرها على بعض من يشاهدها ويتابعها.

نقدم لكم حلقات "كابتن كارتون" ليكشف نجوم الرياضة عن أكثر الشخصيات الكرتونية التى تشبههم إلى حد كبير، من حيث الشخصية وطريقة التفكير والأسلوب والأهداف.

نجمنا اليوم فى كابتن كارتون هو السيد الغديرى لاعب فريق الشباب بنادى الزمالك ، و الذى قال أن أكثر شخصية كرتونية كان يتابعها ، ويحرص على مشاهدة حلقاتها هى كابتن ماجد.

وأضاف لاعب الزمالك أن كابتن ماجد كان يفعل كل شئ في الملعب، ويقوم بكل الادوار، ولا ينقصه سوى أن يقف حارس مرمى لفريقه.