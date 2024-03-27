شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد أيمن منصور يبدأ في العلاج الطبيعي بعد جراحة الرباط الصليبي بالنمسا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بدأ أحمد أيمن منصور مدافع النادي المصري، في ممارسة تدريبات العلاج الطبيعي بعد خضوعه لجراحة الرباط الصليبي أمس الثلاثاء بأحد المراكز الطبية المتخصصة بالنمسا.



مدافع المصرى

وكان أحمد أيمن منصور، قد خضع لعملية جراحية ناجحة لإعادة بناء الرباط الصليبي الأمامي للركبة اليسرى من وتر الرضفة ، مع استئصال جزء صغير من الغضروف الخارجي للركبة وكذلك خياطة جزء صغير من جسم الغضروف الداخلي، بأحد المراكز الطبية المتخصصة في جراحات الركبة بالنمسا.



أحمد أيمن منصور

وأكد الدكتور محمود الشحات طبيب الفريق الأول للكرة بالنادي المصري، أن الجراحة قد أجريت في الثامنة من صباح الثلاثاء واستمرت لمدة ساعتين.

أضاف طبيب المصري، أنه تواصل مع الخبير النمساوي كريستيان فينك الذي قام بإجراء الجراحة للاطمئنان منه على نجاح الجراحة من ناحية وللاتفاق على مراحل العلاج وخطة التأهيل وذلك حرصا على سرعة تماثل اللاعب للشفاء وعودته للمشاركة في تدريبات الفريق ومن ثم الاشتراك في مباريات الفريق.

وأثبتت الأشعة التى خضع لها أحمد أيمن منصور لاعب المصرى إصابته بقطع فى الرباط الصليبى للركبة اليسرى، وذلك بعد تعرضه للإصابة خلال الشوط الأول من مباراة الفريق أمام فريق زد، والتى انتهت بالتعادل بهدفين لكل فريق.

ويستعد المصرى لمواجهة الاتحاد السكندرى بعد انتهاء فترة التوقف، وحرص مجلس إدارة النادى المصرى على تحفيز لاعبى الفريق بعد النتائج المميزة التى قدمها الفريق البورسعيدى بالدورى، وقادته للتربع على قمة جدول المسابقة حتى انتهاء فترة التوقف الدولي القائمة.