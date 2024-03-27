شكرا لقرائتكم خبر عن مابولولو ينتظم في مران الاتحاد السكندري غدا قبل موقعة المصري والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ينتظم الأنجولي كريسوفو مابولولو مهاجم الاتحاد السكندري في تدريبات فريقه غدا الخميس عقب العودة من معسكر منتخب بلاده خلال الأجندة الدولية لشهر مارس الجاري.

ويستعد فريق الاتحاد السكندري لمباراته أمام المصري يوم الاثنين المقبل ضمن منافسات الدوري المصري.

وحرص محمد مصيلحي رئيس نادي الاتحاد السكندري على عقد جلسة مع لاعبي زعيم الثغر على هامش التحضير لمباراته أمام المصري يوم الاثنين المقبل ضمن منافسات الدوري المصري.

وحرص مصيلحي على تحفيز لاعبي الاتحاد من أجل تحقيق الفوز على المصري واستعادة الأداء الجيد، وطالب اللاعبين بضرورة الفوز للحفاظ على التواجد في المربع الذهبي لأن المصري من أقوى المنافسين للمصري على المراكز المؤهلة للعب في البطولات الإفريقية هذا الموسم، بخلاف أن الفارق مع باقي الفرق قريبا، وهناك فرقا يتأجل لها مباريات وسيحدث تغييرا في جدول الدوري بعد لعب المؤجلات.

وحث مصيلحي لاعبي زعيم الثغر على ضرورة استعادة الأداء الجيد لأن الأداء لم يكن مرضيا في الفترة الماضية ولكن النتائج كانت جيدة للفريق ، وأكد أن ترتيب الدوري في الوقت الحالي خادع في ظل الفارق البسيط بين جميع الفرق، لذا يرغب في حصد الفوز على المصري لأنها ستقوي من حظوظ فريقه في التواجد بالمربع الذهبي والمشاركة في البطولات الإفريقية في الموسم المقبل.

ويلعب الاتحاد مع المصري مساء الاثنين المقبل على ملعب برج العرب ضمن منافسات الجولة الـ17 من عمر مسابقة الدوري المصري.