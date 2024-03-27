شكرا لقرائتكم خبر عن علاء عبد الغني: الجيل الذهبي في الأهلي خلص علينا فى الزمالك.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يرى علاء عبد الغني نجم نادي الزمالك السابق، أن جيله واجه صعوبة خلال فترة لعبه بالقلعة البيضاء، خاصة وأن النادي الأهلي وقتها كان يمتلك أكبر عدد من اللاعبين المميزين.

وقال علاء عبد الغني في تصريحات لـ ”الخليج 365”: في الفترة التي لعبت فيها في الزمالك كانت من 2004-2005، وحتى موسم 2009، كانت فترة سنوات عجاف علينا.

أضاف: لم نفز إلا في مباراة واحدة، كانت فترة صعبة وفيها مشاكل كثيرة، والأهلي كان يضم الكثير من النجوم كانوا القوام الأساسي لمنتخب مصر، هذا الجيل حصد بطولات كثيرة مع الأهلي وكنا "مظلومين شوية".

واختتم: كان الجيل الذهبي في الزمالك يعتزل خلال تلك الفترة، أتذكر تلك المباراة في رمضان كنا خسرنا بهدف نظيف، ولكن جوزية كلمني بعد هذا اللقاء، كان أدائي جيد خلال المباراة.