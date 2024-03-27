شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد الشيخ يدشن الظهور الأول الرسمي مع الإسماعيلى أمام سموحة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يدشن أحمد الشيخ لاعب النادى الإسماعيلى، ظهوره الأول مع الدراويش في مواجهة سموحة، المقرر لها 31 مارس الجارى، على استاد الإسماعيلية، فى إطار منافسات الجولة السابعة عشر من دورى nile لكرة القدم.

وغاب أحمد الشيخ عن مباريات الإسماعيلى الماضية لعدم الجاهزية، بعد ابتعاده عن المباريات مع الاتحاد السكندرى للإصابة ولم يشارك في المباريات منذ وقت طويل، الأمر الذى جعل الجهاز الفني للإسماعيلى بقيادة إيهاب جلال يضع له برنامج تأهيلى قوي لتجهيزه وهو ما اجتازه بنجاح.

وتواجد أحمد الشيخ في قائمة الإسماعيلى أمام أهلى بنى غازى، في المباراة الودية التي جمعتهما في ليبيا، وانتهت بفوز الفريق الليبى بهدفين نظيفين، ولكنه لم يشارك فيها.

وفضل إيهاب جلال عدم الاستعجال بالدفع به حتى يكتمل جاهزيته، ومن المتوقع ظهوره لأول مرة أمام سموحة في المباراة المقبلة للدراويش.

يحتل فريق الإسماعيلى المركز الخامس عشر في ترتيب دورى nile برصيد 14 نقطة، من 15 مباراة خاضها حتى الآن، حيث الفوز في 3 لقاءات وتعادل في 5 مواجهات وخسر 7 مباريات، سجل لاعبوه 13 هدفا واستقبل 17 هدفا.