وزير الرياضة يكشف سبب تدخله في أزمة حسام حسن ومحمد صلاح

كشف الدكتور أشرف صبحي، وزير الرياضة، عن سبب تدخله في أزمة حسام حسن المدير الفني لـ منتخب مصر، ومحم صلاح نجم ليفربول.

نشبت أزمة بين حسام حسن ومحمد صلاح، بعدما طلب الأخير عدم الانضمام لمعسكر منتخب مصر في مارس بسبب إصابته.

وكان معسكر مارس هو الأول لـ حسام حسن مع منتخب مصر، بعدما تولى قيادة الفراعنة، خلفاً للبرتغالي روي فيتوريا.

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وسبق أن تدخل وزير الرياضة، في أزمة محمد صلاح وحسام حسن، مؤكداً أنه لا يوجد أزمة من الأساس.

وتحدث وزير الرياضة، عن سبب تدخل في هذا الأمر، من خلال تصريحاته الإذاعية مع الإعلامي أحمد شوبير.

وقال وزير الرياضة:” محمد صلاح، نجم كبير، وتدخلنا بعدما شاهدنا كلام كتير في الإعلام عن وجود أزمة بين اللاعب وحسام حسن، بسبب طلب عدم ضمه لـ منتخب مصر”.

وأضاف: “حسام حسن، قدر طلب محمد صلاح بعدم التواجد في معسكر مارس الحالي بسبب إصابته بارتشاح دموي في الركبة.

وأوضح:”تدخلنا في الحوار بين محمد صلاح وحسام حسن، حتى لا تحدث فجوة كبيرة بينهما بعدما تردد الأمر كثيراً في وسائل الإعلام”.

واختتم مؤكداً: “صلاح سيتواجد سيتواجد في معسكر منتخب مصر القادم، استعدادًا لاستكمال مواجهات التصفيات المؤهلة لنهائيات كأس العالم 2026”.