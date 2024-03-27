معلق مباراة الاهلي ضد سيمبا في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا

كشفت مجموعة قنوات بي إن سبورتس، عن معلق مباراة الاهلي ضد سيمبا التنزاني، في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا.

يستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الاهلي، لمواجهة سيمبا التنزاني، في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا لهذا الموسم 2023-2024.

وحسم الاهلي بقيادة السويسري مارسيل كولر، تأهله لربع نهائي دوري الأبطال متصدراً مجموعته، بينما صعد سيمبا محتلاً المركز الثاني.

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ومن المقرر أن تقام مباراة الاهلي ضد سيمبا، يوم الجمعة الموافق 29 مارس الجاري، في دار السلام بتنزانيا.

وتنطلق صافرة مباراة الذهاب بين الاهلي وسيمبا، في تمام الساعة الثامنة مساء بتوقيت القاهرة والتاسعة بتوقيت مكة المكرمة.

وتذاع أحداث هذه المباراة عبر شاشة بي إن سبورتس القطرية، الناقل الحصري لمباريات دوري أبطال أفريقيا.

معلق مباراة الاهلي وسيمبا

وأسندت مهمة التعليق على مباراة الاهلي وسيمبا، إلى المعلق الرياضي المصري محمد علي.

ويسعى المارد الأحمر إلى الفوز من أجل التأهل للدور المقبل، ومن ثم الاقتراب من التتويج باللقب.

الجدير بالذكر، أن الاهـلي توج بلقب دوري أبطال أفريقيا 11 مرة في تاريخه، حيث أنه اقتنص لقبه الأخير من الوداد المغربي.