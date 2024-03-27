بيراميدز يعلن تجديد عقد كريم حافظ

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - يوسف محمد

أعلن نادي بيراميدز اليوم الأربعاء عن تجديد تعاقده بشكل رسمي مع الظهير الأيسر الدولي للفريق كريم حافظ.

وكشف نادي بيراميدز عن تجديد عقد اللاعب في بيان رسمي قام بنشره، موضحاً: "استمراراً لسياسة إدارة نادي بيراميدز في الحفاظ على العناصر والركائز الأساسية للفريق الأول لكرة القدم، أعلن النادي عن تجديد تعاقده بشكل رسمي مع كريم حافظ الظهير الأيسر للفريق".

وأضاف: "قرار إدارة بيراميدز بتجديد تعاقد كريم حافظ، جاء في إطار سلسلة من تجديد العقود لبعض العناصر والقوام الأساسي، وسبقها الإعلان عن تجديد المدافع الدولي أسامة جلال ومحمد حمدي الظهير الأيسر، والجناح إسلام عيسى".

وخاض كريم حافظ 21 مباراة رفقة فريق بيراميدز، تمكن خلالهما من صناعة هدفين ولم يسجل أي هدف.

وانضم اللاعب صاحب الـ 28 عاماً إلى صفوف فريق بيراميدز في عام 2022، قادماً من صفوف مالاتيا سبور التركي في صفقة انتقال حر.