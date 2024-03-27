أول تعليق من كريم حافظ بعد تجديد تعاقده مع بيراميدز



محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - يوسف محمد

أعرب كريم حافظ لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي بيراميدز، عن سعادته الشديدة بتجديد تعاقده مع الفريق.

وقال حمدي في تصريحات نقلها الموقع الرسمي للنادي: "سعيد بتجديد تعاقدي والاستمرار في صفوف بيراميدز، وانضمامي إلى الفريق في البداية كان خطوة مهمة في مشواري وتجربة رائعة".

وأضاف: "التجديد لم يأخد وقتاً طويلاً، لأن كل عوامل النجاح التي يحتاجها اللاعب متوفرة في النادي بشكل كبير، والفريق ولد عملاقاً، وتمكن من أن يحجز لنفسه مكانة كبيرة على المستويين المحلي والقاري".

واختتم: "الجميع في بيراميدز عائلة واحدة، ونساعد بعضنا، واللاعبون تعاهدوا على بذل أقصى جهد لتحقيق طموحات النادي".

وانضم اللاعب صاحب الـ 28 عاماً إلى صفوف فريق بيراميدز في عام 2022، قادماً من صفوف مالاتيا سبور التركي في صفقة انتقال حر.

وخاض كريم حافظ 21 مباراة رفقة فريق بيراميدز، تمكن خلالهما من صناعة هدفين ولم يسجل أي هدف.