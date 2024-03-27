شكرا لقرائتكم خبر عن بطولة كأس عاصمة مصر "وش السعد" على 4 لاعبين مع الفراعنة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت بطولة كأس عاصمة مصر التى استضافتها مصر باستاد مصر بالعاصمة الإدارية، مشاركة 4 لاعبين مع منتخب مصر لأول مرة في تاريخهم بعدما أشركهم حسام حسن في مباراتى نيوزيلندا وكرواتيا، في البطولة التي توج المنتخب الكرواتى بلقبها بعد التغلب على الفراعنة برباعية مقابل هدفين، فى نهائى البطولة، بينما توج تونس بالمركز الثالث والبرونزية.

وظهر محمد شكرى ظهير أيسر سيراميكا ومحمد الشامى جناح المصرى البورسعيدى مع المنتخب أمام نيوزيلندا التي فاز بها الفراعنة بهدف نظيف، بينما شارك مصطفى شلبى جناح الزمالك وأحمد عاطف مهاجم مودرن فيوتشر في مباراة كرواتيا التي انتهت بخسارة الفراعنة بأربعة أهداف مقابل هدفين.

وتعد بطولة كأس عاصمة مصر هى الظهور الأول الرسمى لحسام حسن مع المنتخب بعد توليه المهمة الفنية للفراعنة.

وتوج المنتخب الكرواتى بالقب بعد التغلب على الفراعنة برباعية مقابل هدفين، فى نهائى البطولة، بينما توج تونس بالمركز الثالث والبرونزية.

تقدم منتخب مصر على منتخب كرواتيا بهدف عن طريق رامي ربيعة في الدقيقة 6، وأحرز نيكولا فلاسيتش هدف التعادل في الدقيقة 21 من زمن المباراة، ونجح برونو بتكوفيتش في التقدم بهدف في الدقيقة 57 عن طريق برونو بتكوفيتش، وفي الدقيقة 77 سجل أندري كراماريتش الهدف الثالث، وفي الدقيقة 86 سجل لوفرو ماير الهدف الرابع، وسجل محمد عبد المنعم الهدف الثاني في الدقيقة 93.