وزير الشباب والرياضة يفتتح عدد من المنشآت بنادي الإعلاميين

ياسر رشاد - القاهرة - من بينها مسجد النادى

الأربعاء 27/مارس/2024 - 08:22 م 3/27/2024 8:22:35 PM

افتتح الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة عدد من المنشآت بنادي الإعلاميين بمدينة ٦ أكتوبر وكان فى استقباله مجلس إدارة النادي برئاسه طارق شرباصى فى حضور أحمد عبد الوكيل مدير الشباب والرياضه بالجيزه وعبد الحميد مصطفى رئيس نادى كفر الشيخ وعدد من الإعلاميين على رأسهم عبد الناصر زيدان ووائل سنوسى ونانسي القاضى

وحرص الوزير على البدء بافتتاح المسجد وأدى في صلاة العشاء بعده افتت صالة الملاكمه وشهد جزء من تدريبات اللاعبين والتقط الصور التذكاريه ومنطقة النخيل الجديده.