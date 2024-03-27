شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يقرر اختبار رامز حفظ الله في مباريات ودية لحسم مصير التعاقد معه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استقر مسئولو النادي الأهلي على تقييم رامز حفظ الله، لاعب فريق ميلوول الإنجليزي السابق ، والذي يخضع لفترة اختبار في صفوف فريق الشباب بالنادي الأهلي مواليد 2003، تمهيدا للتعاقد معه، من خلال إشراكه في مباريات ودية بعد عيد الفطر المقبل، في ظل ارتباطات فريق الشباب بمنافسات دوري الجمهورية.

وشهدت الأيام الماضية خضوع رامز حفظ الله، لاعب فريق ميلوول الإنجليزي السابق لفترة اختبار في صفوف فريق الشباب بالنادي الأهلي مواليد 2003، تمهيدا للتعاقد معه وتدعيم خط وسط الفريق الأحمر في الفترة القادمة.

وأكد مصدر أن حفظ الله ظهر بمستوى جيد للغاية في التدريبات ونال إعجاب مسئولي النادي الأهلي وبدأوا التفكير في قيد اللاعب بقائمة الفريق الأحمر، ولكن هناك أزمتين تعطل قيده مع قائمة فريق الشباب، وتتمثل الأزمة الأولى في أن فترة القيد مغلقة الآن والقائمة مكتملة في الوقت الحالي وقد يتم تأجيل الأمر إلى نهاية الموسم على أن يتم توقيع عقد مع اللاعب لتأمين موقفهم خشية من تعاقد أي نادي آخر معه.

والمأزق الثاني الذي قد يهدد تعاقد الأهلي مع حفظ الله هو مصير مسابقة فريق السباب مواليد 2003 وهل سيتم استمرار مسابقاته في الموسم المقبل، إم سيتم تصعيد عدد من لاعبي فريق الشباب للفريق الأول وتسريح الباقي، ووقتها سيتم اعتماده كلاعب فوق السن وليس لاعب تحت السن ويحجز مكانا بقائمة الفريق الأول، وهو ما قد يعطل تعاقد مسئولي القلعة الحمراء مع اللاعب لحين اتضاح الموقف بشكل كامل.

وسبق ولعب رامز حفظ الله في صفوف منتخب مصر للشباب تحت قيادة محمود جابر، ولكن اللاعب أصبح بلا نادي في الوقت الحالي، ويرغب في خوض تجربة جديدة في الدوري المصري من بوابة نادي القرن حال اجتياز الاختبارات الفنية مع فريق الشباب.

وكشف مصدر داخل النادي الأهلي أن حفظ الله يخضع للاختبار في الأهلي منذ أيام وهو يجيد اللعب في كل مراكز الوسط خاصة مركز صانع الألعاب، وظهر بمستوى جيد في الأيام السابقة.

أكد المصدر أن وليد سليمان رئيس قطاع الناشئين وبدر رجب المدير الفني للقطاع ونائبه محمد شوقي ومعهم الجهاز الفني لفريق 2003 بالقلعة الحمراء أشرفوا على اختبار اللاعب في الأيام الماضية.

وسبق ومثل حفظ الله منتخبي مصر والمغرب للشباب كون أنه يحمل جنسية البلدين باعتبار أن والده مصري وأمه مغربية.