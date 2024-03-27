وسام أبو على: فخور ويشرفني أن أكون قادرًا على تمثيل فلسطين

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القاهرة - سامية سيد - علق الفلسطينى وسام أبو على مهاجم النادى الأهلى، على موافقة الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" على أحقيته في تمثيل منتخب فلسطين خلال الفترة المقبلة.

وكتب وسام أبو على عبر استورى على "إنستجرام": "فخور ويشرفني أن أكون قادرًا على تمثيل هذا البلد.. إنه لكل فلسطيني هناك".



وسام أبو على

وأعلن الاتحاد الفلسطيني لكرة القدم، موافقة الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، على أحقية وسام أبو علي، مهاجم النادي الأهلي، على تمثيل منتخب فلسطين خلال الفترة المقبلة.

وأصدر الاتحاد الفلسطيني بيانا رسميا، قال فيه: "أصدرت لجنة شؤون اللاعبين بالاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، قراراً يقضي بأهلية اللاعب وسام أبو علي لتمثيل منتخبنا الوطني"

وأضاف:"وجاء هذا القرار بناءً على الطلب الدي تقدم به الاتحاد الفلسطيني لكرة القدم، ورغبة وطلب أبو علي بتغيير اتحاده من الدنماركي إلى الفلسطيني.

وتابع:"ويخوض أبو علي حالياً، غمار منافسات الدوري المصري الممتاز، رفقة النادي الأهلي، وسبق له أن احترف في الدوري السويدي الممتاز، ودوري السوبر الدنماركي".

وكان الأهلي، تعاقد مع وسام بن علي، قادما من نادي سيريس السويدي، خلال سوق الانتقالات الشتوية الأخيرة.

ويحتل المنتخب الفلسطيني، وصافة المجموعة التاسعة، في التصفيات المزدوجة المؤهلة لنهائيات كأس العالم 2026 وكأس أمم آسيا 2027، برصيد 7 نقاط، خلف أستراليا المتصدر برصيد 12 نقطة.