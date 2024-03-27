فيفا يفاجئ وسام أبو علي بقرار عاجل وتعليق مثير من نجم الاهلي

فاجأ الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا” الفلسطيني وسام أبو علي نجم النادي الاهلي بعدما وافق على تمثيل منتخب بلاده في المحافل الدولية.

وكان النادي الاهلي قد تعاقد مع الفلسطيني وسام أبوعلي خلال الميركاتو الشتوي الماضي، لتدعيم صفوفه.

وأعلن منتخب فلسطين مساء اليوم الأربعاء موافقة الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا” على تمثيل وسام أبو علي لمنتخب بلاده في المحافل الدولية.

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وكتب الاتحاد الفلسطيني عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الإجتماعي “إكس”: “رحبوا معنا بالفدائي، وسام أبو علي”.

وأضاف: “الفيفا” يقرر أهلية أبو علي لتمثيل منتخب فلسطين، حيث جاء هذا القرار بناءً على طلب الاتحاد الفلسطيني لكرة القدم، ورغبة أبو علي بتغيير اتحاده من الدنماركي إلى الفلسطيني”.

ومن جانبه فقد علق نجم الاهلي على ذلك القرار عبر حسابه الخاص بموقع التواصل الاجتماعي “انستجرام”، وكتب: “فخور وأتشرف بتمثيل منتخب فلسطين، سيكون ذلك من أجل كل الفلسطينيين”.

ويستعد النجم الفلسطيني لخوص مباراة هامة وقوية رفقة الاهلي أمام سيمبا التنزاني منافسات ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا يوم الجمعة المقبل الموافق 29 مارس الجاري.