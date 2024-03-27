محامي الشيبي يكذب حسين الشحات.. رد ناري على تصريحات نجم الاهلي

رد هاني بكري محامي محمد الشيبي لاعب بيراميدز، على تصريحات حسين الشحات نجم الاهلي، الذي أدلى بها مؤخراً بشأن القضية التي بينهما.

بدأت الأزمة بين حسين الشحات والشيبي، بعدما قام نجم الاهلي، بصفع الأخير في المباراة التي جمعت بين الفريقين في كأس مصر.

وتطورت الأزمة، عندما قام اللاعب المغربي، برفع قضية ضد حسين الشحات، بتهمة السب والقذف والضرب.

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وكان نجم الاهلي قد أكد أن هذه القضية أوشكت على الانتهاء، من خلال تصريحاته في برنامج “رامز جاب من الآخر”.

وقام محامي الشيبي بتكذيب تصريحات لاعب الاهلي، مؤكداً على أن الشحات تم إحالته إلى محكمة جنح مدينة نصر بتهمة السب والقذف والضرب والترويع والإهانة أثناء نشاط رياضي.

وأكد على أنه تم تحديد جلسة بتاريخ ١٨ أبريل المقبل لنظر القضية على أن يمثل نجم الاهلي أمام المحكمة للنظر في التهم التي أحالته النيابة بسببها والدفاع عن نفسه.

وشدد على أن الشيبي هو من يسعى لأخذ حقه، إدارة نادي بيراميدز لا تتدخل في ذلك الأمر كما صرح الشحات.

واختتم مؤكداً، أن لاعب الاهلي اعتذر ببيان أمام الجميع، ولم يعتذر إلى اللاعب بوجه خاص.