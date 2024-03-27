أول تعليق من مودريتش بعد مشاركته في كأس العاصمة بمصر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - يوسف محمد

وجه نجم المنتخب الكرواتي وريال مدريد الإسباني لوكا مودريتش، رسالة إلى مصر، عقب نهاية بطولة كأس عاصمة مصر أمس.

وكان مودريتش تمكن من التتويج ببطولة كأس عاصمة مصر الودية، بعد الفوز في المباراة النهائية على حساب المنتخب المصري بنتيجة أربعة أهداف مقابل هدفين، في اللقاء الذي جمع بين الفريقين أمس على ستاد "العاصمة الإدارية".

وقام مودريتش بنشر عدد من الصور من خلال حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام"، معلقاً عليها: "بعض الأيام الرائعة في مصر".

وتمكن مودريتش من حصد جائزة أفضل لاعب في مباراة منتخب بلاده أمام المنتخب المصري أمس، في نهائي كأس عاصمة مصر، بعد نجاحه في صناعة الهدفين الأول والثاني لمنتخب بلاده.

ويذكر أن المنتخب الكرواتي تمكن من الحصول على لقب هذه البطولة، بعدما تخطى المنتخب التونسي في مباراة نصف نهائي البطولة، قبل أن يحقق فوزاً كبيراً على منتخب مصر في النهائي بأربعة أهداف مقابل هدفين.