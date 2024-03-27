شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلى يتصدر دورى محترفى اليد بعد الجولة العاشرة..والزمالك ثانيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - واصل فريق رجال كرة اليد بالنادى الأهلى تصدر دورى المحترفين برصيد 35 نقطة بعد الجولة العاشرة بالمرحلة الثانية من عمر المسابقة للموسم المحلى 2023/2024 .

بينما حل الزمالك فى المركز الثانى برصيد 32 نقطة يليه البنك الأهلى ثالثا برصيد 20 نقطة و من بعده سبورتنج رابعا برصيد 20 نقطة ثم الجزيرة خامسا برصيد 17 نقطة .



دورى المحترفين لليد

ومن المقرر أن تقام الجولة الحادية عشرة يوم الجمعة المقبل بلقاءات بين كل من البنك الأهلى مع الزمالك، والأهلى مع طلائع الجيش، وهليوبوليس مع سموحة، وسبورتنج مع الجزيرة.

وتشهد المباريات تطبيق اللجوء لرميات الجزاء حال التعادل فى مسابقة المحترفين والمرتبط والسيدات وناشئات 2006.