سيدات طائرة الأهلي في مواجهة مرتقبة أمام سبورتنح

ياسر رشاد - القاهرة - يلتقي الفريق الأول لكرة الطائرة «سيدات» بالنادي الأهلي ، اليوم الخميس مع نظيره فريق سبورتنج، في المباراة الثانية من سلسلة Best Of 3 ضمن منافسات نصف نهائي بطولة الدوري.



من المقرر أن تقام المباراة في الحادية عشرة مساء على صالة حسن مصطفى، ويسعى الفريق للفوز بها ومواصلة العروض القوية التي يقدمها.

وحرص إبراهيم فخر الدين المدير الفني على عقد جلسة مع اللاعبات بعد مباراة أمس لتصحيح بعض الأخطاء وتحفيز اللاعبات من أجل حسم المواجهة الثانية والتأهل إلى نهائي الدوري والحفاظ على اللقب.

وكان سيدات طائرة الأهلي قد فاز على سبورتنج بنتيجة 3-0 في المباراة الأولى من سلسلة Best Of 3 ضمن منافسات البطولة.