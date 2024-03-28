شكرا لقرائتكم خبر عن موعد مباراة الأهلى وسيمبا التنزانى فى دوري أبطال أفريقيا والقناة الناقلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يختتم فريق الاهلى بقيادة السويسري مارسيل كولر اليوم الخميس، استعداداته لمواجهة سيمبا التنزانى بذهاب ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا، والمقرر إقامتها على ملعب بنجامين مكابا الوطني في العاصمة التنزانية دار السلام.

موعد مباراة الأهلى ضد سيمبا التنزانى

يلتقى الأهلى فى الثامنة مساء غد الجمعة، مع سيمبا التنزانى على ملعب بنجامين مكابا الوطني في العاصمة التنزانية دار السلام، في إطار منافسات ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا.

القناة الناقلة لمباريات الأهلي في دوري أبطال أفريقيا 2024

تذاع جميع مباريات الأهلي فى دوري أبطال أفريقيا 2024 من خلال قنوات "بي إن سبورتس" الناقل الحصري للمسابقة في منطقة الشرق الأوسط وشمال القارة السمراء

اختارت لجنة الحكام بالاتحاد الأفريقي لكرة القدم الجنوب أفريقي توم أبو نجيل، لإدارة مباراة الذهاب بربع نهائى دوري أبطال افريقيا بين الأهلي وسيمبا التنزانى وعلي تقنية الفيديو سيتواجد الحكم الموريتاني دحان بيدا ويعاونه من مورشيوس احمد امتياز.

وأوقعت قرعة دور الثمانية الإفريقي في مواجهة مع سيمبا التنزاني على أن يلعب الفائز منهما مع الفائز من مازيمبي الكونغولي وبترو أتلتيكيو الأنجولي في نصف نهائي البطولة القارية التي يحمل الأهلى لقبها.

افتتح الأهلى مشواره بالنسخة الحالية لدورى أبطال أفريقيا بتخطى عقبة سانت جورج الإثيوبى ذهاباً بثلاثية دون رد وإياباً برباعية دون رد، ثم حقق المارد الأحمر انتصاراً بثلاثية دون رد على ميدياما الغانى فى أول جولة من دور المجموعات باستاد السلام، ثم واجه يانج أفريكانز التنزانى فى ملعبه وتعادل بهدف لكل فريق ثم تعادل مع شباب بلوزداد الجزائرى سلبياً فى القاهرة ثم واجه شباب بلوزداد بالجزائر وتعادل سلبياً ثم واجه ميدياما الغانى وفاز عليه بهدف دون رد ثم فاز على يانج افريكانز التنزانى بهدف دون رد ليحتل صدارة مجموعته.