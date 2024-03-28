الارشيف / اخبار الرياضه

صانع ألعاب أمريكي يدعم سلة الاتحاد السكندري

0 نشر
0 تبليغ

ياسر رشاد - القاهرة - أتم مجلس إدارة نادي الاتحاد السكندري برئاسة محمد مصيلحي إجراءات التعاقد مع صانع الألعاب الأمريكي الجنسية "  مايكل ديكسون "  للانضمام لصفوف الفريق الأول لكرة السلة ،  و سبق لـ " ديكسون "  اللعب في صفوف زعيم الثغر وحصد البطولة العربية مع الفريق بالمغرب موسم 2019-2020

و وقع اللاعب عقب الاتفاق على كافة تفاصيل و بنود التعاقد الخاصة به ، من خلال محمد مصيلحى رئيس النادي

و يُجيد " ديكسون " اللعب في مركز صانع الألعاب   " 1 " ، و قد أبدي الكابتن أحمد عمر المدير الفنى للفريق إعجابه بقدراته الفنية والمهارية و بناء عليه تم التعاقد مع اللاعب

و وصل اللاعب إلي مدينة  الإسكندرية لإجراء الفحوصات الطبية المتبعة تمهيداً للانتظام في تدريبات زعيم الثغر استعدادا لخوض المنافسات القادمة مع زعيم الثغر .

الكلمات الدلائليه
محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا