صانع ألعاب أمريكي يدعم سلة الاتحاد السكندري

ياسر رشاد - القاهرة - أتم مجلس إدارة نادي الاتحاد السكندري برئاسة محمد مصيلحي إجراءات التعاقد مع صانع الألعاب الأمريكي الجنسية " مايكل ديكسون " للانضمام لصفوف الفريق الأول لكرة السلة ، و سبق لـ " ديكسون " اللعب في صفوف زعيم الثغر وحصد البطولة العربية مع الفريق بالمغرب موسم 2019-2020

و وقع اللاعب عقب الاتفاق على كافة تفاصيل و بنود التعاقد الخاصة به ، من خلال محمد مصيلحى رئيس النادي

و يُجيد " ديكسون " اللعب في مركز صانع الألعاب " 1 " ، و قد أبدي الكابتن أحمد عمر المدير الفنى للفريق إعجابه بقدراته الفنية والمهارية و بناء عليه تم التعاقد مع اللاعب

و وصل اللاعب إلي مدينة الإسكندرية لإجراء الفحوصات الطبية المتبعة تمهيداً للانتظام في تدريبات زعيم الثغر استعدادا لخوض المنافسات القادمة مع زعيم الثغر .