جوميز يجرب خطة مواجهه الزمالك أمام فيوتشر

ياسر رشاد - القاهرة - خاض لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك فقرة فنية وخططية، خلال المران الذي أقيم مساء اليوم الخميس على ملعب النادي، استعداداً لمواجهة مودرن فيوتشر في ذهاب الدور ربع النهائي لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

وحرص الجهاز الفني بقيادة البرتغالي جوزيه جوميز على تدريب اللاعبين على بعض الجمل الخططية والجوانب الفنية، وشرح بعض التعليمات للاعبين وحرص على تصحيح الأخطاء التي وقع فيها اللاعبون.

وألقى المدير الفني محاضرة فنية على اللاعبين قبل خوض تقسيمة فنية في منتصف الملعب ، لتنفيذ ما تم التدريب عليه خلال الفقرة الفنية استعداداً للمباراة المرتقبة أمام مودرن فيوتشر.

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لمواجهة مودرن فيوتشر المقرر لها يوم ٣١ مارس الجاري في ذهاب دور ربع النهائي لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية باستاد السلام، على أن تقام مباراة العودة بين الفريقين يوم ٧ إبريل المقبل باستاد القاهرة.