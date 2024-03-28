اليونايتد يحدد هدفه لتعويض انتقال فاران المرتقب

ياسر رشاد - القاهرة - أكدت تقارير صحفية انجليزية ان نادي مانشيستر يونايتد الأنجليزي قد حدد بالفعل الاعب الذي يرغب في التعاقد معه تمهيدا للرحيل المرتقب لقلب الدفاع الفرنسي رافائييل فاران خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة عن قلعة اولد ترافورد .

وكانت عدد من الأنباء قد أكدت ان رافائيل فاران في طريقه للابتعاد بعيدا عن مانشيستر يونايتد وان قلب الدفاع الفرنسي سيكون لاعبا في احد اندية الدوري السعودي في الموسم المقبل.

واكدت صحيفة الميرور الانجليزية ان نادي مانشيستر يونايتد يضع الاعب الأنجليزي الصاعد ياريد برينتوايت المعار من نادي ايفرتون الأنجليزي إلى نادي بي أس في ايندهوفن الهولندي بعد المستوى الرائع الذي ظهر به خلال الموسم الحالي مع فريقه الهولندي وهو الأمر الذي دعا إدارة ايفرتون إلى التأكيد على عودته إلى ايفرتون وإنهاء اعارته للفريق الهولندي بل كان مستواه ايضا سببا في استدعاء جاريث ساوثجيت المدير الفني لمنتخب انجلترا له خلال المعسكر الأخير لمنتخب أنجلترا .

صحيفة الميرور ان مستوى ياريد برينتوايت المميز إلى جانب صغر سنه وضعته على رأس أولويات مانشيستر يونايتد لدعم مركز قلب الدفاع ومما يزيد من فرص اليونايتد في ضمه هو تواجد ايفرتون في منطقة الصراع على الهبوط في الدوري الانجليزي وفي حالة استمراره في الدوري الموسم المقبل فربما يضطر إلى بيع ياريد برينتوايت للاستفادة من الارتفاع الكبير في سعره كأحد اهم المواهب الصاعدة من داخل الدوري الأنجليزي في مركز يبدو سيكون محل صراع كبير في الموسم المقبل وهو ما سيرفع سعر برينتوايت بشكل كبير وسيكون سعره حوالي ٥٠ مليون جنية استرليني .