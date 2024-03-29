شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار النادي الأهلى اليوم الخميس 28-3-2024 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت أخبار الأهلى اليوم الخميس 28-3-2024 العديد من الأحداث المهمة، ويأتى على رأسها يخضع وسام أبو علي مهاجم الأهلي لفحص طبي عقب عودة بعثة الفريق من تنزانيا لحسم موقفه من المشاركة في مباراة العودة أمام سيمبا.

الأهلى يفحص وسام أبو على عقب عودة البعثة من تنزانيا

يخضع وسام أبو علي مهاجم الأهلي لفحص طبي عقب عودة بعثة الفريق من تنزانيا لحسم موقفه من المشاركة في مباراة العودة أمام سيمبا بدوري أبطال أفريقيا.

كولر يحاضر لاعبى الأهلى بالفيديو قبل المران الأخير استعدادا لمباراة سيمبا

يعقد مارسيل كولر، المدير الفني للأهلي، محاضرة فيديو للاعبين عقب الانتهاء من تناول وجبة الإفطار مساء اليوم.

كل ما تريد معرفته عن غيابات الأهلى أمام سيمبا فى تنزانيا غداً بدوري الأبطال

يستعد فريق الأهلي لخوض مباراة قوية أمام سيمبا التنزاني بملعب الأخيرفي ذهاب ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا ، ويعاني الأهلي من غيابات كثيرة في مباراة سيمبا لأسباب مختلفة ، وهو ما نرصده في سياق السطور التالية:

مدرب سيمبا: قادرون على تحقيق نتيجة إيجابية أمام الأهلى غدا

تحدث عبد الحق بن شيخة المدير الفنى لنادى سيمبا التنزانى عن المواجهة المرتقبة أمام النادى الأهلى التى تجمع الفريقين غدا فى ذهاب دور الثمانية لبطولة دوري أبطال أفريقيا.

حمزة علاء: سعيد بثقة أنصار الأهلى.. وكولر طالبنا باتخاذ جماهير سيمبا والظروف حافز لنا

أكد حمزة علاء، حارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي على أهمية وصعوبة لقاء سيمبا التنزاني المحدد له مساء غد الجمعة في ذهاب الدور ربع النهائي لدوري أبطال إفريقيا.

كولر يعاين ملعب «بنجامين مكابا» قبل مباراة سيمبا غدًا

حرص مارسيل كولر، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، على تفقد ملعب بنجامين مكابا بدار السلام في تنزانيا، عقب انتهاء المؤتمر الصحفي الذي عقد اليوم بإحدى قاعات الملعب للحديث عن مباراة سيمبا.

موعد الاجتماع الفنى لمباراة الأهلى وسيمبا التنزانى فى دوري الأبطال

يقام الاجتماع الفني لمباراة الأهلي وفريق سيمبا التنزاني في السادسة مساء اليوم الخميس بتوقيت القاهرة، في قاعة الاجتماعات في استاد بنجامين مكابا بدار السلام في تنزانيا، بحضور مسئولي الاتحاد الإفريقي ومندوبي الفريقين ومراقب المباراة وطاقم الحكام.

طبيب الأهلى: برنامج غذائى لتفادى الرطوبة والإجهاد والصيام قبل لقاء سيمبا

قال الدكتور أحمد جاب الله، طبيب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي ، إن لاعبي الفريق يخضعون لبرنامج غذائي خلال الـ٤٨ ساعة المقبلة؛ لتفادي ارتفاع الرطوبة في تنزانيا قبل مواجهة سيمبا المرتقبة.

كولر: هدفنا نتيجة إيجابية أمام سيمبا قبل موقعة العودة.. وأثق فى كل اللاعبين

علق مارسيل كولر المدير الفني للأهلي على استعدادا فريقه لمواجهة سيمبا التنزاني غدا الجمعة في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا في المباراة التي ستقام على ملعب بنجامين مكابا.