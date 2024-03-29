شكرا لقرائتكم خبر عن حسام غالى يوجه الشكر إلى السفير المصرى فى تنزانيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وجه حسام غالي، عضو مجلس الإدارة، رئيس بعثة الأهلي في تنزانيا، الشكر إلى السفير شريف إسماعيل سفير مصر في تنزانيا، وذلك على هامش تواجد السفير المصري في مران الأهلي الرئيسي، الذي أقيم مساء اليوم بملعب بنجامين مكابا.

وأكد غالى اعتزازه وتقديره لحسن الاستقبال، والجهود المبذولة من جميع المسئولين في السفارة المصرية في تنزانيا، والسعى لتوفير كل ما يلزم لراحة الفريق قبل مواجهة سيمبا غدًا في دوري أبطال أفريقيا.

ويستعد الأهلي لمواجهة فريق سيمبا التنزاني في الثامنة مساء غد بتوقيت القاهرة على ملعب بنجامين مكابا، في إطار منافسات دور الثمانية لبطولة دوري أبطال أفريقيا.