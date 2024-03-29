شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد مجدى يقود مران مستبعدى الزمالك أمام فيوتشر بمشاركة عبد الله السعيد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قاد أحمد مجدى، المدرب المساعد لفريق الزمالك، مران المستبعدين من قائمة القلعة البيضاء التي تستعد لمواجهة مودرن فيوتشر بالكونفدرالية، خلال المران الذى أقيم مساء اليوم الخميس على ملعب النادى.

وخصص أحمد مجدى فقرة خاصة للثلاثى عبد الله السعيد وسيف فاورق جعفر وناصر ماهر والذين لن يشاركوا في مباراة فيوتشر، بسبب مشاركتهم في مع فرقهم السابقة في البطولات الأفريقية ما يمنع ظهورهم مرة أخرى في البطولة القارية.

كما انضم شباب الزمالك لفقرة المستبعدين التي قادها أحمد مجدى وهم حسن أبو المعاطى ومحمد السيد، بالإضافة إلى مهاب ياسر الوافد الجديد للقلعة البيضاء في الانتقالات الصيفية الماضية،على الرغم من عدم التأكد من استبعاده من لقاء فيوتشر.

فى سياق متصل خاض لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك فقرة فنية وخططية، خلال المران الذي أقيم مساء اليوم الخميس على ملعب النادي، استعداداً لمواجهة مودرن فيوتشر في ذهاب الدور ربع النهائي لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

وحرص الجهاز الفني بقيادة البرتغالي جوزيه جوميز على تدريب اللاعبين على بعض الجمل الخططية والجوانب الفنية، وشرح بعض التعليمات للاعبين وحرص على تصحيح الأخطاء التي وقع فيها اللاعبون.

وألقى المدير الفني محاضرة فنية على اللاعبين قبل خوض تقسيمة فنية في منتصف الملعب ، لتنفيذ ما تم التدريب عليه خلال الفقرة الفنية استعداداً للمباراة المرتقبة أمام مودرن فيوتشر.

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لمواجهة مودرن فيوتشر المقرر لها يوم 31 مارس الجاري في ذهاب دور ربع النهائي لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية باستاد السلام، على أن تقام مباراة العودة بين الفريقين يوم 7 إبريل المقبل باستاد القاهرة.