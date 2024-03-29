شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار الزمالك اليوم الخميس 28-3-2024 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت أخبار الزمالك اليوم الخميس 28-3-2024 العديد من الأحداث المهمة، ويأتى على رأسها يجهز مسئولو نادى الزمالك برئاسة حسين لبيب صرف دفعة من مستحقات كل الفرق الرياضية بالنادى، على أن يتم صرفها الأسبوع المقبل.

عودة ياسر حمد لمران الزمالك واستمرار تأهيل روقا قبل مباراة فيوتشر

انتظم الفلسطيني ياسر حمد لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، في التدريبات الجماعية التي أقيمت مساء اليوم الخميس على ملعب النادي، استعداداً لمواجهة مودرن فيوتشر في ذهاب الدور ربع النهائي لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

حسام عبد المجيد ومحمد شحاتة ينتظمان فى مران الزمالك

شارك حسام عبد المجيد ومحمد شحاتة ثنائي الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك في التدريبات الجماعية خلال مران اليوم الخميس الذي أقيم على ملعب النادي، استعداداً لمباراة مودرن فيوتشر المقبلة في ذهاب الدور ربع النهائي لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

الزمالك يجهز لصرف دفعة مستحقات لكل الفرق الرياضية الأسبوع المقبل

يجهز مسئولو نادى الزمالك برئاسة حسين لبيب صرف دفعة من مستحقات كل الفرق الرياضية بالنادى، على أن يتم صرفها الأسبوع المقبل.

الزمالك يسابق الزمن لتسوية مستحقات بوطيب وياتشيكو وديا

واصل مسئولو نادى الزمالك مفاوضاتهم واتصالاتهم مع كلا من خالد بوطيب لاعب الفريق السابق، و جيمى باتشيكو المدير الفنى السابق للفريق، للوصول الى حل ودى فى أزمة المستحقات المتأخرة على النادى لديهما، وذلك تجنبا لإيقاف القيد مرة آخرى

الزمالك يرصد مكافآت خاصة حال التأهل لنصف نهائى الكونفدرالية

استقر مسئولو نادى الزمالك برئاسة حسين لبيب على رصد مكافأت خاصة للاعبى الفريق حال الفوز على مودرن فيوتشر في مباراتى ذهاب واياب ربع نهائي بطولة الكونفدرالية الأفريقية، والمقرر لهما يوما 31 مارس و7 أبريل.

جوميز يحسم مصير زيزو من مباراة فيوتشر بالكونفدرالية بعد تعافيه من الإصابة

يحسم الجهاز الفني للفريق الأول بنادى الزمالك بقيادة البرتغالى جوزيه جوميز، مصير أحمد مصطفى "زيزو" من المشاركة أساسياً فى مواجهة مودرن فيوتشر في ذهاب ربع نهائى الكونفدرالية، المقرر لها يوم 31 مارس.

جوميز يجدد الثقة فى محمد عواد لحراسة مرمى الزمالك أمام فيوتشر

جدد البرتغالى جوزيه جوميز المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك الثقة في محمد عواد بعد عودته من صفوف المنتخب الوطنى،من أجل رفع حالته المعنوية بسبب عدم مشاركته في بطولة كأس عاصمة مصر والتي توج المنتخب الكرواتى بطلاً لها.