شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يمنح جوميز الضوء الأخضر لاختيار الصفقات الجديدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قرر مجلس إدارة نادى الزمالك منح البرتغالى جوزيه جوميز، المدير الفنى لفريق الكرة الأول بنادى الزمالك، الضوء الأخضر لاختيار الصفقات الجديدة المقرر التعاقد معها خلال الصيف المقبل.

وطلب المدير الفني التعاقد مع لاعبين فى مراكز محددة وهى الهجوم والدفاع والظهير الأيسر، لتدعيم صفوف الفريق وسد العجز فى هذه المراكز.

وطلب جوميز التعاقد مع مهاجم سوبر، خاصة أن هذا المركز يعانى بشدة فى الفريق ويحتاج إلى لاعب بإمكانيات وقدرات خاصة، بالإضافة إلى الحاجة لمدافع يمتاز بالسرعة، وظهير أيسر فى ظل عدم وجود بديل مناسب لأحمد أبو الفتوح الظهير الأيسر الأساسي في الزمالك.

وتدرس إدارة الزمالك، فى الوقت الحالى، العديد من ملفات المهاجمين الأجانب المعروضة عليهم وكذلك المدافعين والظهير الأيسر، بالتنسيق مع البرتغالى جوزيه جوميز، خاصة أن هذه المراكز تعانى بشدة في الفريق وتحتاج إلى لاعبين بإمكانيات وقدرات خاصة.

ومن المقرر أن يحسم جوميز مصير اللاعبين المرشحين، وفقا لأرقامهم التى يتم إعدادها عن طريق فريق التحليل والكشافة بالنادى.