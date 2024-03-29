شكرا لقرائتكم خبر عن الدولى للمصارعة يشكر مصر على تنظيم البطولة الأفريقية والدورة المؤهلة للأولمبياد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تلقى الاتحاد المصري للمصارعة خطاب شكر من نظيره الدولى على حسن تنظيم البطولة الأفريقية التى أقيمت بالإسكندرية 17 مارس الجارى.

ووجه سكرتير عام الاتحاد الدولى للمصارعة الشكر الى نظيره الدولى على ماشهدته البطولة الأفريقية والدورة المؤهلة للأولمبياد من اشادات واسعة من الوفود المشاركة لحسن الاستقبال والتنظيم الذى يليق باسم مصر

ونظم الاتحاد المصرى للمصارعة برئاسة محمد محمود زيارة لوفد الاتحاد الدولى للعبة، وكذلك الحكام، على هامش البطولة الأفريقية التي أقيمت بالأسكندرية.

وأشاد الوفد بجمال وروعة الأثار المصرية، وما تعكسه من عظمة الحضارة الفرعونية القديمة، في الأهرامات و أبو الهول.

وشارك في البطولة 27 دولة هي كل من الجزائر وأنجولا وبوروندي وبنين وكوت ديفوار والكاميرون والكونغو الديمقراطية وجزر القمر وموريشبوس والسودان وتونس وكاب فيردي وجامبيا وغينيا بيساو وغينيا وغينيا الاستوائية وناميبيا ونيجيريا وجنوب أفريقيا والسنغال وغانا وكينيا وليبريا ومدغشقر والمغرب وأوغندا وسيراليون، بالإضافة لمصر.