شكرا لقرائتكم خبر عن طارق السيد: الكونفدرالية الأهم للزمالك هذا الموسم والجمهور سيصنع الفارق والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد طارق السيد نجم الزمالك السابق أن بطولة الكونفدرالية الأهم للفريق الأبيض هذا الموسم. وقال السيد في تصريحات على قناة الزمالك: "الزمالك قادر على التتويج بلقب الكونفدرالية هذا الموسم ويجب أن نحقق نتيجة إيجابية في مباراة الذهاب أمام فيوتشر حتى إذا كان الأداء سييء ولكن الأهم هو النتيجة".

وأضاف: "لدي ثقة كبيرة جدا في لاعبي الزمالك من أجل الفوز بكأس الكونفدرالية وإسعاد جماهير الزمالك"، مؤكداً أن لاعبي الفريق الأبيض جاهزين بجدية لمباراة فيوتشر في ذهاب ربع نهائي الكونفدرالية.

وواصل: "يجب على لاعبي الزمالك أن يضعوا في اعتبارهم أن مباراة فيوتشر مهمة للغاية وأن يكونوا في كامل تركيزهم وفي حالتهم الطبيعية من أجل تقديم أداء مميز".

وأكمل: "أتمنى أن نحافظ على شباكنا نظيفة في مباراة الذهاب أمام فيوتشر حتى لو لم نسجل أهداف، والحضور الجماهيري سيكون داعم للفريق".