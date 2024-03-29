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طارق السيد: الكونفدرالية الأهم للزمالك هذا الموسم والجمهور سيصنع الفارق

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القاهرة - سامية سيد - أكد طارق السيد نجم الزمالك السابق أن بطولة الكونفدرالية الأهم للفريق الأبيض هذا الموسم. وقال السيد في تصريحات على قناة الزمالك: "الزمالك قادر على التتويج بلقب الكونفدرالية هذا الموسم ويجب أن نحقق نتيجة إيجابية في مباراة الذهاب أمام فيوتشر حتى إذا كان الأداء سييء ولكن الأهم هو النتيجة".

وأضاف: "لدي ثقة كبيرة جدا في لاعبي الزمالك من أجل الفوز بكأس الكونفدرالية وإسعاد جماهير الزمالك"، مؤكداً أن لاعبي الفريق الأبيض جاهزين بجدية لمباراة فيوتشر في ذهاب ربع نهائي الكونفدرالية.

وواصل: "يجب على لاعبي الزمالك أن يضعوا في اعتبارهم أن مباراة فيوتشر مهمة للغاية وأن يكونوا في كامل تركيزهم وفي حالتهم الطبيعية من أجل تقديم أداء مميز".

وأكمل: "أتمنى أن نحافظ على شباكنا نظيفة في مباراة الذهاب أمام فيوتشر حتى لو لم نسجل أهداف، والحضور الجماهيري سيكون داعم للفريق".

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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