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الأهلي والزمالك يتأهلان لنهائى الدورى الممتاز لسيدات الطائرة

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القاهرة - سامية سيد - استطاع فريق سيدات الكرة الطائرة بالنادي الأهلي التأهل لنهائي بطولة الدوري الممتاز، بعد الفوز على سبورتنج في الجولة الثانية من نصف النهائي المقام بنظام Best of 3 وذلك بنتيجة 3-0.

وجاءت نتيجة الأشواط :

25-15 الشوط الأول
25-17 الشوط الثاني
25-16 الشوط الثالث

وكان الأهلي قد تمكن من تحقيق الفوز الثاني على سبورتنج بعد فوزه في الجولة الأولى أمس 3-0 ليضرب موعدا مع الزمالك في النهائي.

وتمكنت سيدات فريق الكرة الطائرة بنادي الزمالك من التأهل إلى نهائي الدوري الممتاز بعد الفوز على سموحة بنتيجة 3-0 ضمن الجولة الثانية من نصف النهائي.

جاءت نتيجة الأشواط:

25/15 الشوط الأول
25/19 الشوط الثاني
25/15 الشوط الثالث

وكان الزمالك قد تغلب على سموحة في الجولة الأولى أمس بنتيحة 3-0. ويعتبر الأهلي هو حامل لقب بطولة دوري سيدات الكرة الطائرة.

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مروان الهواري

مروان الهواري

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

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