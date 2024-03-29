شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي والزمالك يتأهلان لنهائى الدورى الممتاز لسيدات الطائرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استطاع فريق سيدات الكرة الطائرة بالنادي الأهلي التأهل لنهائي بطولة الدوري الممتاز، بعد الفوز على سبورتنج في الجولة الثانية من نصف النهائي المقام بنظام Best of 3 وذلك بنتيجة 3-0.

وجاءت نتيجة الأشواط :

25-15 الشوط الأول

25-17 الشوط الثاني

25-16 الشوط الثالث

وكان الأهلي قد تمكن من تحقيق الفوز الثاني على سبورتنج بعد فوزه في الجولة الأولى أمس 3-0 ليضرب موعدا مع الزمالك في النهائي.

وتمكنت سيدات فريق الكرة الطائرة بنادي الزمالك من التأهل إلى نهائي الدوري الممتاز بعد الفوز على سموحة بنتيجة 3-0 ضمن الجولة الثانية من نصف النهائي.

جاءت نتيجة الأشواط:

25/15 الشوط الأول

25/19 الشوط الثاني

25/15 الشوط الثالث

وكان الزمالك قد تغلب على سموحة في الجولة الأولى أمس بنتيحة 3-0. ويعتبر الأهلي هو حامل لقب بطولة دوري سيدات الكرة الطائرة.