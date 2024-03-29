شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي والزمالك يتأهلان لنهائى الدورى الممتاز لسيدات الطائرة والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - استطاع فريق سيدات الكرة الطائرة بالنادي الأهلي التأهل لنهائي بطولة الدوري الممتاز، بعد الفوز على سبورتنج في الجولة الثانية من نصف النهائي المقام بنظام Best of 3 وذلك بنتيجة 3-0.
وجاءت نتيجة الأشواط :
25-15 الشوط الأول
25-17 الشوط الثاني
25-16 الشوط الثالث
وكان الأهلي قد تمكن من تحقيق الفوز الثاني على سبورتنج بعد فوزه في الجولة الأولى أمس 3-0 ليضرب موعدا مع الزمالك في النهائي.
وتمكنت سيدات فريق الكرة الطائرة بنادي الزمالك من التأهل إلى نهائي الدوري الممتاز بعد الفوز على سموحة بنتيجة 3-0 ضمن الجولة الثانية من نصف النهائي.
جاءت نتيجة الأشواط:
25/15 الشوط الأول
25/19 الشوط الثاني
25/15 الشوط الثالث
وكان الزمالك قد تغلب على سموحة في الجولة الأولى أمس بنتيحة 3-0. ويعتبر الأهلي هو حامل لقب بطولة دوري سيدات الكرة الطائرة.
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