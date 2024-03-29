الامارات | نبأ سار في تدريبات برشلونة

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - بدأ لاعب وسط برشلونة بيدري، التدريب على ملعب مدينة جوان غامبر الرياضية، بعيداً عن المجموعة كخطوة أخرى نحو تعافيه.

وغادر بيدري باكياً في مباراة "الليغا" التي لعبها البارسا بسان ماميس في 3 مارس الماضي بعد إصابته في عضلة الفخذ اليمنى.

وظهر اللاعب الخميس في منشآت سانت جوان ديسبي، وهو يتدرب مبتسماً على العشب، في صورة نشرها النادي الكاتالوني.

وقبل 48 ساعة من استقبال لاس بالماس في ملعب لويس كومبانيس الأولمبي، تمكن المدرب تشافي هيرنانديز أخيراً من الاعتماد على جميع الدوليين، في جلسة تدرب فيها المدافعان رونالد أراوخو وأندرياس كريستنسن، مرة أخرى بعيداً عن المجموعة.

وشارك في التدريب، بالإضافة إلى لاعبي الفريق الأول المتاحين، لاعبو الناشئين دييغو كوتشين، ميكا فاي، مارك كاسادو ومامادو امباكي.

وسيعود الفريق إلى التدريب الجمعة في المدينة الرياضية. وبعد الجلسة، سيظهر تشافي في مؤتمر صحافي لتقييم المباراة القادمة في الدوري.