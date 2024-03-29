الامارات | "الفيكتوري 4" بطلاً لسباق أفضل زمن في مونديال "الفورمولا 1" بفيتنام

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تمكن زورق الفيكتوري 4 ممثل نادي دبي الدولي للرياضات البحرية، بقيادة إريك ستارك من تحقيق لقب أفضل زمن في السباق الذي أجري اليوم، ليكون بذلك أول المنطلقين في السباق الرئيسي للجولة الثانية من بطولة العالم لزوراق "الفورمولا 1" المقامة حالياً في مدينة كوي نون الفيتنامية.

وحقق إريك زمناً وقدره 43,657 ثانية في مسار السباق، في حين حل ثانياً زورق "فيتنام 1" بقيادة جوناس آندرسون بزمن 43,950 ثانية، وجاء ثالثاً زورق "فيتنام 2 " بقيادة ستيفان آراند بزمن 44,025 ثانية، وحل رابعاً زورق "الشارقة 17 " بقيادة روستي ويت بزمن 44,168 ثانية.